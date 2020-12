LIVE | Verenigd Koninkrijk verdeelt eerste Pfizer-vaccins, excuses Fauci aan ‘haastige’ Britten

Genoeg griepvac­cins om 60- tot 70-jarigen in te enten

3 december De oproep eind oktober aan gezonde 60-plussers om nog even geen griepprik te halen en 70-plussers en kwetsbaren voor te laten gaan, heeft zin gehad. Er is nu waarschijnlijk wel genoeg vaccin op voorraad om de groep van 60 tot 70 jaar oud eveneens in te enten, ook doordat er nog extra vaccin kon worden ingekocht.