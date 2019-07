LIVE: Vermomde kroongetuige Nabil B. tijdens verhoor direct uitgescholden door verdachte

De rol van Nabil B. (32) is cruciaal. Hij maakte jarenlang onderdeel uit van de bende van Taghi en Razzouki en was zelf ook betrokken bij een tweetal liquidaties. In januari 2017 was hij betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi, die hij goed kende als jeugdvriend. Toen hij zijn rol aan de familie Changachi had opgebiecht kwam Taghi daar snel achter, die dreigde ‘iedereen van zijn familie te laten slapen’. B. zat klem en besloot dat zijn rol was uitgespeeld. Hij stapte over naar justitie, werd kroongetuige en legde 41 belastende verklaringen af.



Vandaag wordt hij voor het eerst verhoord door een aantal advocaten van de verdachten. Nabil B. is tijdens deze verhoren geschminkt en vermomd. Een van deze advocaten die hem ondervraagt is Nico Meijering. Hij verdedigt Mohammed Razzouki, de broer van de voortvluchtige Saïd Razzouki. Meijering krijgt als eerste het woord, wat meteen voor reuring zorgt.