LIVE | Versoepelt Rutte de regels? München schrapt Oktoberfest voor het eerst sinds 1948

Krijgen we wat lucht van het kabinet? Dat is de vraag die veel van ons bezighoudt. Nederland zucht onder de maatregelen die het kabinet trof in de strijd tegen het coronavirus, maar zal Rutte de teugels lichtjes laten vieren of worden de restricties verlengd. Vandaag beslist het kabinet daarover. In sommige Europese landen lijkt het virus over zijn piek heen en worden de maatregelen mondjesmaat versoepeld. Ook in ons land laten de cijfers een neergaande lijn zien. Volg alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in ons liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.