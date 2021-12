LIVE | Vervroegde sluiting Groninger gasveld onzeker door coronacrisis, Recordaantal besmettingen Spanje

CoronavirusSpanje heeft een recordaantal van bijna 50.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Volgens dagblad El País is de omikronvariant nu al verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in Madrid. En de vervroegde sluiting van het Groninger gasveld is door de coronacrisis onzeker geworden, nu de bouw van een fabriek waar buitenlands gas geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in ons land vertraging heeft opgelopen door de coronacrisis. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.