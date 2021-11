LIVE | Vier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren psychische klachten, boosterprik voor alle Belgen

CoronavirusVier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische stress als gevolg van werk, staat in een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC onder zeshonderd ic-verpleegkundigen. En alle Belgen krijgen een boosterprik ,,Het virus is niet weg. Het is nog altijd aanwezig en besmettelijker. Vaccinaties helpen daartegen’’, zegt de minister van Volksgezondheid in Vlaanderen. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.