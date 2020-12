LIVE | Vijftig scholen vorige maand tijdelijk dicht om corona, Aboutaleb komt terug op winkelsluiting

Familiedra­ma in Duizel: man (50) steekt thuis broer (55) dood

1 december In zijn woning net buiten de dorpsgrens van de Noord-Brabantse plaats Duizel is gisterenavond een 55-jarige man doodgestoken. Zijn vijftigjarige broer die in hetzelfde huis woont, werd in de directe omgeving aangetroffen en is gearresteerd.