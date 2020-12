LIVE | Viroloog: niet versoepelen rond kerstdagen, Britse koningin snel gevaccineerd

Doodzieke Mariëlle (47) is wanhoop nabij: zelfs haar Richard kan niet langer dan een half uurtje op bezoek

5 december Daar ligt ze dan, op bed. Een vrouw van 47 jaar. In een meestal iets verduisterde kamer, want veel licht kan ze niet verdragen. Haken, breien en héél af en toe via haar iPad de wereldgebeurtenissen volgen. Uit meer bestaat het leven van Mariëlle de Vries in Putten niet. ,,Eigenlijk kan ik niet eens spreken over leven, het is vooral óverleven.’’