LIVE | Viruswaanzin demonstreert in Den Haag, opnieuw stijging aantal patiënten in ziekenhuis

In Den Haag waren vanmiddag zo’n 150 actievoerders van Viruswaanzin op de been om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ondertussen is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis opnieuw licht gestegen van 103 gisteren naar 107 vandaag. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.