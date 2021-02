LIVE | Vondelpark opnieuw afgesloten om drukte, 4993 nieuwe besmettingen

CoronavirusEr het afgelopen etmaal 4993 nieuwe coronabesmettingen vastgelegd, meldt het RIVM. Dat zijn er opnieuw meer dan het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4605 positieve coronatesten per dag. In Groot-Brittannië werd vandaag afscheid genomen van oorlogsveteraan en coronaheld Tom Moore. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.