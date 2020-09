LIVE | Vraagtekens bij testen mensen zonder klachten, zorgsector wil ‘meer dan applaus’

Meer onderzoek nodig naar de gezond­heids­ri­si­co's van 5G

2 september In een advies aan de Tweede Kamer zegt de Gezondheidsraad dat er meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico's van 5G. De raad zegt dat er vooralsnog geen reden is het uitrollen van het netwerk stil te leggen, maar adviseert wel de blootstelling in de gaten te houden.