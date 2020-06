LIVE | Vrees voor nieuwe uitbraak China, ic-opnames in Nederland stijgt met twee

Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur 2 nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnen gekregen. Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 143. China meldde vandaag 57 nieuwe coronagevallen in de hoofdstad Peking, het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds april. Gevreesd wordt voor een nieuwe uitbraak. Een deel van de hoofdstad is afgesloten vanwege de nieuwe uitbraak rond een voedselmarkt. Ook vandaag vind je al het coronanieuws in ons liveblog. Het blog van gisteren lees je hier terug.