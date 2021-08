LIVE | Wachttijd Janssen-vaccin wordt vier weken, meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

CoronavirusEendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden.De wachttijd van het Janssen-vaccin wordt verlengd met vier weken. En het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot 719, het hoogste aantal sinds 11 juni. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.