LIVE | Weer protesterende boeren in Den Haag, leger en politie staan paraat

Voorman Bart Kemp van Agractie verwacht een paar honderd boeren in de Hofstad. Boeren zullen zich ook in de rest van het land bij onder meer de provinciehuizen of andere plekken laten zien. Er zijn acties gepland in Hilversum, Zwolle, Enschede, Almelo en Leeuwarden.

Ook verschenen er kort na het middaguur boeren met tractoren bij het Mediapark in Hilversum.

,,Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd en we willen ons ook op andere plekken laten zien. Daarom wordt dit een afgeslankte actie”, aldus Kemp, die zegt contact te hebben gehad met de gemeente Den Haag.

Minister Schouten van Landbouw zette haar plan ondanks de actie van de boeren gisteren door, maar er werd door de Kamer wel een motie aangenomen dat er nog onderzoek wordt gedaan. Volgens Kemp is dit voor de boeren niet genoeg. ,,We hebben er geen vertrouwen in dat dit onderzoek er komt. Dit is voor ons geen werkzame oplossing. We blijven daarom actie voeren.”

De binnenstad van Den Haag is gewoon toegankelijk voor verkeer. De politie had de wegen afgesloten vanwege aangekondigde protest van boeren. Volgens de politie zijn de trucks die de toegangswegen blokkeerden nog wel aanwezig en kan zij als dat nodig is de straten weer afzetten.

Boeren meldden zich gisteravond ook al bij het parlementsgebouw met toeterende tractoren om zich te verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. De boeren moeten veevoer minder eiwitten gaan gebruiken. Volgens hen is dat slecht voor de dieren. Met het aangepaste voer hoopt de minister de stikstofuitstoot te beperken.

De boeren protesteren tegen de veevoermaatregel, maar zijn ook boos over hoe de politiek er ‘van alles doorheen drukt’.

Aangifte

Gisteravond waren er ook protesten. Dat ging niet overal goed. Groningen Airport Eelde gaat aangifte doen tegen de boeren die over de landingsbaan van het vliegveld reden als protestactie. ,,Ik ben enorm verbaasd dat mensen dit doen”, laat vliegvelddirecteur Schmeink weten. ,,Ook na elf uur kunnen er vliegtuigen landen. Dat kan zijn vanwege uitwijk of wanneer er een donororgaan binnenkomt.” Ook had de protestactie problemen kunnen opleveren voor de traumahelikopter. Er werden volgens hem kabels, hekken en landingslampen vernield.

Volledig scherm Vrachtwagens van Defensie blokkeren de toegangswegen naar het Binnenhof vanwege een aangekondigd boerenprotest op het Malieveld. © ANP