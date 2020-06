LIVE | Wereldwijd 8 miljoen besmettingen, ruim 50.000 studenten met studieachterstand

Het aantal besmettingen met het coronavirus staat wereldwijd ruim op 8 miljoen. Terwijl het virus zich in Europa dagelijks minder laat gelden, neemt in China het aantal nieuwe besmetting toe. Dat voedt de angst voor een nieuwe golf besmettingen. Ook Nieuw-Zeeland, dat twee weken geleden het virus onder controle zei te hebben, ziet nieuwe infectiegevallen. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws.