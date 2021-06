LIVE | Wereldwijd meer dan 2 miljard coronaprikken gezet, iedereen uit 1982 aan de beurt voor vaccinatie

Tientallen meldingen over scholen die niet volledig open willen

31 mei De Inspectie van het Onderwijs heeft al tientallen meldingen gekregen over middelbare scholen die niet van plan zijn om deze of volgende week hun deuren weer volledig te openen. ,,Het merendeel komt van ouders die zich zorgen maken omdat de school van hun kind nog niet helemaal open wil”, zegt een woordvoerder van de inspectie. Die gaat in zulke gevallen eerst in gesprek met de schooldirectie.