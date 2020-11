LIVE | Wereldwijd recordaantal nieuwe besmettingen, in de VS staat de teller op ruim 11 miljoen

Babel bij sneltest alsnog positief op corona

15 november Ryan Babel is vanavond alsnog positief getest op het coronavirus. Dat gebeurde na een sneltest die werd afgenomen bij de aanvaller van Oranje die zich niet helemaal lekker voelde. Babel ontbrak om die reden in de selectie van Oranje voor de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (3-1) in de Nations League.