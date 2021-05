LIVE | WHO: goedgekeurde vaccins werken tegen alle varianten, België neigt naar inenten 16- en 17-jarigen

Mensen die zijn geboren in 1966 zijn aan de beurt voor vaccinatie tegen het coronavirus. De coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten van het coronavirus, waaronder ook de variant die momenteel veel rondgaat in India. Dat zegt een van de directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.