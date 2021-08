LIVE | WHO-onderzoeker: virus 'waarschijnlijk' ontsnapt uit lab, China weigert nieuw onderzoek

Vrouw overwin­tert in Spanje, schoonzoon start hennepkwe­ke­rij in huis Tilburg

10 augustus Terwijl de eigenaresse van een woning met café in Tilburg maandenlang aan het overwinteren is in Spanje, doet de politie een inval in het huis. Daar wordt alles aangetroffen om met een hennepkwekerij te beginnen.