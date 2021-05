LIVE | WHO: vaccins werken tegen alle varianten, onrust onder mensen met medische indicatie

Brabantse VVD-frac­ties luiden noodklok over gedumpt drugsafval: ‘Ons drinkwater loopt gevaar’

0:47 De VVD-raadsfracties van twaalf gemeenten in het westen van Noord-Brabant maken zich grote zorgen over de vele drugsafvaldumpingen in het buitengebied van de provincie. In een gezamenlijke brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de VVD-Tweede Kamerfractie wijzen ze op het ontbreken van handhaving en vragen ze om hulp.