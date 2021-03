LIVE | Winkeliers zamelen handtekeningen in voor heropening, meeste Nederlanders willen terrassen open

Echtpaar belandt met corona in ziekenhuis, hondjes blijven in smerig huis achter

1 maart In een woning in het Brabantse Veldhoven zijn vandaag enkele dieren gevonden die zonder enige hulp zijn achtergebleven na de ziekenhuisopname van hun baasjes. De kamer waarin de dieren verbleven was een complete bende en zat onder de hondenpoep. De bewoners hadden volgens de politie geen familie of vrienden die konden ingrijpen.