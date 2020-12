LIVE | Ziekenhuizen nog voller dan gisteren, Fauci wil dat Trump zich laat vaccineren

Bekende huisarts uit Urk in kritieke toestand op intensive care: ‘Dit maakt indruk’

24 december De 67-jarige Urker huisarts Peter Hildering is op de intensive care terecht gekomen met corona. Hij is de huisarts van een kwart van de inwoners van Urk en is tevens de langst zittende dokter. ,,Dit heeft echt impact op de samenleving.”