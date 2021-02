LIVE | Ziekteverzuim op hoogste niveau in 18 jaar, Utrecht wil horeca heropenen

CoronavirusHet ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is sinds 2002 niet zo hoog geweest. Vooral in de zorg zijn veel werkenden ziek. En in de Amerikaanse staat New York mogen de grote concertzalen en stadions vanaf 23 februari weer open. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.