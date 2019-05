LIVE | Zonnig museumplein in Amsterdam stampvol Ajax-fans

Mei te koud? Pak de barbecue maar, want dit weekend wordt het zomers

Na een mooie start in april, wil het deze maand nog niet echt vlotten met het lenteweer. Mei is tot nu toe behoorlijk fris. Met een magere 9 graden was het de eerste twee weken ruim 3 graden te koud. Maar niet getreurd. Dit weekend wordt het met 20 tot 23 graden een stuk beter. Dat betekent dat zaterdag en zondag in ieder geval de vlam in de barbecue kan.