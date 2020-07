LIVE | Zuid-Afrika telt recordaantal doden, ANVR-topman wil Europees reisadvies

‘Dit valt niet uit te leggen’, zegt Frank Oostdam van reisorganisatie ANVR. Hij doelt op de beslissing van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Kroatië een negatief reisadvies te geven. Andere landen in Europa doen dat niet, wat voor ophef onder Nederlandse reizigers zorgt. ‘Europees regelen’, is Oostdams voorstel. Werkgeversorganisaties hameren erop dat Nederlandse ondernemers en consumenten zich te weinig aan de regels houden. ‘Zo raken we van de regen in de drup’, klinkt het. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.