LIVE | Zuid-Afrikaanse variant virus ook vastgesteld in Nederland, 65 afdelingen KHN schorten opening horeca op

coronavirusDe ‘Zuid-Afrikaanse mutatie’ van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een Brabander blijkt de variant te hebben opgelopen. De persoon is op 22 december getest en nu blijkt dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. De afgelopen 24 uur zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het RIVM een dag eerder meldde, maar wel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.