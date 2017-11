Lola (18) en Monica (20) verkopen hun maagdelijkheid: Zo kan ik mijn studie betalen

,,Ik heb nog steeds niet degene gevonden aan wie ik mijn maagdelijkheid wil schenken", licht de 20-jarige Monica haar keuze toe om hem dan maar te verkopen. Dat gebeurt schriftelijk, om haar ware identiteit niet te hoeven onthullen. Via Cinderella Escorts, een escortsite die naar eigen zeggen wereldberoemd is en ook celebrities als klant heeft, kunnen mensen bieden. Ze vervolgt: ,,Ik vind het belangrijk om de controle te hebben over mijn eigen lijf. Sommige mensen zullen het niet met me eens zijn, maar ik denk dat dit voor mij het beste is en het helpt me om mijn toekomst zeker te stellen."



Ook de 18-jarige Lola is te boeken via de site. ,,Ik wil mijn school betalen en een leven zonder geldzorgen hebben. En ik wil er mijn familie mee helpen, die schulden heeft." Volgens haar is het verliezen van je maagdelijkheid dan ook een overschatte gebeurtenis: ,,Zeg nu zelf: hoeveel mensen blijven er hun hele leven bij degene met wie ze voor het eerst seks hadden? Niet veel! Ik doe liever zoiets als dit, waar ik er niet alleen profijt van heb maar ook nog eens voorkom dat ik gekwetst wordt door iemand die me wellicht verlaat als hij klaar met me is."