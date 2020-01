Longen van ex-rokers herstellen veel beter dan gedacht: ‘Het is nooit te laat om te stoppen’

Het nieuwe onderzoek van UCL Institute of Epidemiology and Health Care, dat gisteren is gepubliceerd in Nature, laat zien dat de cellen die gespaard zijn gebleven de schade in de longen kunnen herstellen. Dit effect is zelfs gevonden bij patiënten die veertig jaar een pakje per dag hebben gerookt. Tabak muteert het dna van longcellen. Langzaam veranderen gezonde cellen in kankercellen. Bij veel rokers blijft een klein deel van de cellen ongedeerd. Deze cellen groeien en vervangen uiteindelijk de zieke cellen, zien de wetenschappers. Daarmee wordt de kans op longkanker kleiner.



,,De resultaten hebben ons compleet verrast’’, zei onderzoeker Peter Campbell tegen BBC News. ,,Er is een klein deel gezonde cellen, dat op magische wijze een deel van de longen regenereert. We hebben patiënten gezien, zware ex-rokers, bij wie tot 40 procent van de longen gewoon weer gezond was.’’ Het geeft rokers hoop, denkt hij. ,,Het argument dat ik vaak hoor van rokers om niet te stoppen, is dat de schade toch niet ongedaan gemaakt kan worden. Maar dit onderzoek zegt dus: het is nooit te laat om te stoppen.’’



Het was al bekend dat de kans op longkanker kleiner wordt op het moment dat je stopt met roken. Er werd simpelweg aangenomen dat dat komt doordat verdere mutatie van cellen wordt voorkomen, maar nu lijkt het ook te komen door herstel van de longen. De onderzoekers analyseerden longweefsel van zestien personen: rokers, ex-rokers, volwassenen die nog nooit hebben gerookt en kinderen. Grootschalig onderzoek moet nog worden gedaan.