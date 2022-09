Longfonds: ‘Superslecht idee om extra hout te gaan stoken’

De animo voor houtkachels en haardhout is al sinds de zomervakantie groot vanwege de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. Volgens Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit, kan er meer hout uit Europese bossen gehaald worden om te stoken, zo zei hij in De Gelderlander .

,,Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkelingen”, zegt een woordvoerder van het Longfonds. ,,Het is een superslecht idee om extra hout te gaan stoken.”

Volgens het Longfonds zijn er in Nederland 1,2 miljoen mensen met longproblemen. Daarvan hebben 750.000 regelmatig last van houtrook. Ze worden kortademig of krijgen een astma-aanval.