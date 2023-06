Loonsverhoging tot 14 procent voor personeel hogescholen

Personeel in het hoger beroepsonderwijs krijgt er maximaal bijna 14 procent bij. Dat staat in een cao-deal tussen de Vereniging Hogescholen en de onderwijsbonden, die vrijdagmiddag naar buiten is gekomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van vijftien maanden.

In de nieuwe cao, die loopt van 1 april 2023 tot 1 juli 2024, is afgesproken dat mensen in de lagere salarisschalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. Afhankelijk van de schaal waarin een medewerker zit, ontvangt de medewerker een loonsverhoging van tussen de 13,8 procent (onderste schaal) en 6,4 procent (schaal 13 en hoger).

Verder zijn de docentschalen verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Partijen hebben tevens afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, met name op het gebied van werkdruk en vitaliteit. Ook over doorwerken na de AOW-leeftijd en uitbreiding van het ‘keuzemenu’ is een deal gesloten.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ,,De huidige inflatie raakt ook onze medewerkers in het hbo. Daarom zijn we tot het absolute uiterste gegaan om een gemiddelde loonsverhoging af te spreken van 10 procent. Met dit akkoord hebben we verder een afgewogen verzameling inhoudelijke afspraken gemaakt die passen bij de ontwikkelingen in onze sector.”

Zo krijgt het eigen doctoraatstraject (Professional Doctorate) een plek in de nieuwe cao. Dat is een nieuwe beroepsopleiding waarin kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals op complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg.

Nog instemmen

Het principeakkoord, dat geldt voor bijna 60.000 mensen, zal op 7 juli worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht.

Cao-onderhandelaar Tanja Schrijver (FNV Onderwijs & Onderzoek): ,,Het heeft een aantal onderhandelingsrondes gekost, maar nu ligt er toch een prima resultaat op tafel. Met een stevige loonsverhoging, die vooral ook voor werknemers in de lagere schalen hard nodig is om de fors oplopende kosten van levensonderhoud te helpen dekken.”

Donderdag presenteerden de onderhandelaars van universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties al een cao-deal voor de universiteiten. Hier werd een loonsverhoging afgesproken van 9 procent per 1 augustus, met een eenmalige uitkering van maximaal 1200 euro bruto.

