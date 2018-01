Losgebroken koe Hermien is slager, jager, agent en boer al weken te slim af

Via de politie wordt een jager met een vergunning om grootwild af te schieten ingeschakeld. ,,Ik schiet gewonde dieren als reeën en dassen af, als het moet’’, zegt René Mittendorff, de jager in kwestie. ,,Maar een grote koe is toch andere koek.’’ Mittendorff post meerdere keren buiten bij de schuur met jongvee. Maar ook als Hermien dichtbij opduikt besluit hij niet te schieten. ,,Ik weet dat veel betrokkenen dat niet begrijpen, maar ik vond het risico te groot. Ik moet haar recht tussen de ogen raken, met één schot. Anders loopt ze weg en bloedt langzaam dood. Zo’n dier heeft twaalf liter bloed in zich, dus dat duurt een tijd en dan kan ze nog een heel eind lopen. En wie weet gaat ze dan gekke dingen doen, loopt de weg op en knalt iemand tegen de koe. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. In het donker wil ik sowieso niet schieten.’’



En dus geniet Hermien nog steeds van haar vrijheid in de bossen bij Lettele. Volgende week komt de dierenarts, die eerder succesvol haar zusje verdoofde, het nog een keer proberen. Jansen: ,,We moeten wat, misschien lukt het met een extra zware dosis.’’ Hoe ze de honderden kilo’s zware koe dan uit het bos krijgen is een latere zorg. Hermien vrij in het bos laten lopen is geen optie. Nu is ze rustig, maar als het dier tochtig is, bestaat de kans dat zij op zoek gaat naar mannelijk gezelschap. En anders wil Mittendorff nogmaals een poging doen haar dood te schieten, overdag in het bos. Mittendorff: ,,Maar ik hoop niet dat dat nodig is.’’