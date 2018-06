Lotte (18) slaagt summa cum laude: niet met één, twee of drie tienen, maar met zes!

Wat betekent cum laude eigenlijk?

Cum laude wordt gebruikt als leerlingen of studenten met hoge cijfers slagen voor hun eindexamen. Het predicaat komt uit het Latijn en betekent 'met lof': 'cum' is 'met' en 'laus' is 'lof'. De regels over cum laude afstuderen staan vaak beschreven in Onderwijs- en Examenregelingen. Vaak is het zo dat het gemiddelde cijfer in ieder geval een 8,0 moet zijn, en dat er géén enkel cijfer op de cijferlijst lager mag zijn dan een 7,0. Er mag geen enkele herkansing zijn benut, en het cijfer van de scriptie moet ook tenminste een 8,0 zijn.



Wanneer ben je summa cum laude geslaagd?

Summa cum laude is de hoogste onderscheiding 'met het hoogste lof' en wordt vaak gebruikt wanneer het gemiddelde cijfer tenminste een 9,0 is, en dat óók het cijfer van de scriptie tenminste een 9,0 is. Ook hierbij mag geen van de behaalde vakken een herkansing zijn benut en moeten de cijfers van alle individuele vakken een 7,0 of hoger zijn. Er is ook nog magna cum laude 'met groot lof', daarbij is het gemiddelde cijfer en het laatste werk of eindexamen tenminste een 8,5.



Hoeveel mensen slagen (summa) cum laude?

In Nederland wordt ongeveer 10 procent van de diploma’s op een universiteit of hogeschool behaald met de onderscheiding cum laude. Summa cum laude afstuderen komt maar zelden voor. Dan is het vaak een nieuwswaardige gebeurtenis. Zo meldde de Rijksuniversiteit Groningen in 2011 dat voor het eerst het predicaat summa cum laude is toegekend aan een Groningse student. In 2015 was er een Friese studente die maar liefst twee masterdiploma's ontving met onderscheiding: één met cum laude, de ander met summa cum laude. Een 18-jarige leerling uit Deventer juichte vorig jaar omdat hij dankzij zijn summa cum laude diploma naar een topuniversiteit in Londen kon. Een Vlaardingse blondine was vorig jaar met vier tienen op haar eindlijst de koningin van de tien. De 27-jarige Chinar, die op haar negende naar Nederland vluchtte, oogstte vorig jaar lof met haar summa cum laude afgeronde studie geneeskunde.



Komt dit ook officieel op je diploma te staan?

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs introduceerde in 2014 dat scholieren in het voortgezet onderwijs die een gemiddeld eindexamenresultaat van een 8,0 of hoger hebben van cum laude 'een formele aantekening op het diploma' krijgen.