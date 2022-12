‘Love you mama’, zei Karmijn (21), voordat hij uit het leven stapte op Bevrijdingsdag

IND toont clementie: Surinamer Ganesh, die al ruim 40 jaar in Nederland woont, mag alsnog blijven

Devendra Ganesh (61), die al bijna zijn hele leven in Nederland woont, mag alsnog in ons land blijven. De Surinaamse Hagenaar moest van de IND Nederland verlaten omdat hij iets te lang op de Antillen verbleef. Maar vanwege zijn privéleven - zijn hele familie woont hier - is besloten om hem alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning te geven.

9 december