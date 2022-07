LTO na telefoontje Rutte toch om de tafel met bemiddelaar Remkes: ‘Toezegging dat er geen taboes zijn’

De Land- en Tuinbouw Organisatie wilde aanvankelijk niet met Remkes om de tafel, zolang het kabinet niet had toegezegd dat er gesproken kon worden over aanpassing van de stikstofplannen. De LTO wil onder andere praten over het ‘doel, tijdspad en invulling’ van de stikstofmaatregelen. Maar na een telefoontje van Rutte is LTO-voorzitter Sjaak van der Tak overstag.

,,De LTO is helder geweest: een gesprek heeft alleen zin als er zonder taboes kan worden gesproken. Premier Rutte heeft mij toegezegd dat er ook voor het kabinet géén taboes zijn.”

,,Daarmee wordt aan onze voorwaarden voor een eerste verkennend gesprek voldaan", gaat Van der Tak verder in een brief. ,,Dat zal volgende week plaatsvinden en dan spreken we over doel, tijdspad en inhoudelijke aanpak. Na dit verkennende gesprek beraden we ons als LTO met bestuur en leden over een eventuele voortzetting van de gesprekken.”

Hij veroordeelt ook de snelwegdumpingen van de afgelopen twee dagen. ,,De zorgen in de sector zijn groot en daarom voeren we actie. Dat doet het overgrote deel van de sector op een keurige manier, passend binnen de wet en met oog voor maatschappelijk draagvlak. Ik roep nogmaals individuen die kiezen voor buitenwettelijke acties op daarvan af te zien. De druk van positieve acties helpt in gesprekken, buitenwettelijke acties zorgen alleen voor verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector.”

Agractie en FDF

Andere boerenorganisaties als Agractie en Farmers Defence Force blijven voor zover bekend bij hun eerder uitgesproken boycot van de gesprekken met Remkes, die vorige maand door het kabinet werd aangesteld om uit de stikstofimpasse te komen. Zolang de overheid vasthoudt aan de huidige stikstofplannen heeft koffiedrinken met Remkes geen zin, redeneren zij. Agractie-voorman Bart Kemp laat deze site weten - anders dan de LTO - niet te zijn gebeld door de premier.

De boerenorganisaties vinden VVD-nestor Remkes ongeschikt. Ze wantrouwen hem vanwege zijn rol als hoofdopsteller van het rapport Niet alles kan. Daarin staat dat de landbouwsector in 2030 een stikstofreductie van 50 procent moet realiseren, hetgeen het kabinet-Rutte IV - dat Remkes als formateur in elkaar sleutelde - ook overnam. ,,Hij geniet geen vertrouwen’’, stelde Kemp kort na Remkes’ aantreden.

,,Er moet over de inhoud worden gesproken, anders heeft het geen zin’’, zegt hij nu, al heeft Kemp de deur nog niet helemaal dichtgegooid. ,,Wij willen gesprekken voeren over de fundamenten van het beleid, met de personen die erover gaan: Van der Wal en Rutte. Als dat kan, kan een gesprek zinvol zijn.’’

