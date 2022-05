Luchthaven Schiphol: ‘Alles loopt nog goed door’

Ook personeelsleden van de luchthaven die de reizigers in de vertrekhallen de weg wijzen en beveiligingsmedewerkers bevestigen dat beeld. ,,Het is vooral druk in de aankomsthallen met mensen van wie de vakantie er weer opzit”, ziet een medewerker.

De luchthaven maakte eerder al bekend extra kantoorpersoneel in te zetten vanwege de drukte. Dat was vorig weekend ook al zo. ,,We doen ons best de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden”, zegt de woordvoerster. Voor morgen worden wel problemen verwacht door drukte, maar hoe dat gaat uitpakken ‘gaan we dan zien’, zegt een medewerkster die reizigers de weg wijst. Schiphol heeft buiten bij Vertrekhal 1 en 1A ook een extra overkapping neergezet om meer wachtruimte te scheppen.

Quote Het kan zijn dat mensen even moeten wachten bij hun paspoort­con­tro­le, we doen geen concessies aan de veiligheid Koninklijke Marechaussee

Voldoende personeel

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt dat er vandaag vooralsnog geen extra vluchten zijn geannuleerd vanwege de drukte. Gisteren maakte de luchthaven nog bekend voor zondag een aantal vluchten te annuleren. KLM roept reizigers andermaal op om op tijd te komen.

De Koninklijke Marechaussee laat via een woordvoerder weten voldoende personeel te hebben op de luchthaven. ,,We hebben gezorgd dat al onze posten goed bezet zijn. Het kan zijn dat mensen even moeten wachten bij hun paspoortcontrole, we doen geen concessies aan de veiligheid.” Over hoelang de wachttijd eventueel kan oplopen, kan de woordvoerder nog niets zeggen. Een Schipholmedewerker in de hal ziet dat de wachttijd voor de paspoortcontrole zaterdagochtend van gebruikelijke lengte is. ,,Vorige week stond er een hele rij door de hal, nu is het zoals altijd.”

Problemen op de luchthaven

De afgelopen twee weekenden waren er grote problemen op Schiphol. Dat kwam door een staking van bagageafhandelaars van KLM en personeelstekorten die tot grote drukte en vertragingen leidden, waardoor lange wachttijden voor passagiers ontstonden. Schiphol vroeg maatschappijen ook vluchten te schrappen. Sommige vluchten weken uit naar ander luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport.

Touroperator Corendon wijkt dit weekend voor drie vertrekkende vluchten uit naar Rotterdam The Hague Airport. TUI verplaatst twee vluchten naar de Rotterdamse luchthaven en Transavia één. Naar verwachting stappen zaterdag 57.000 reizigers op Schiphol in het vliegtuig. Zondag vertrekken 63.000 passagiers van de luchthaven.