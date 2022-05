Luchtvaartmaatschappijen claimen miljoenenschade bij Schiphol

Vanwege de grote drukte en een tekort aan personeel was het de afgelopen dagen erg druk op de luchthaven. Hierdoor vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om voor afgelopen weekend het aantal reizigers te verminderen. Op zaterdag lukte dat enigszins. Op zondag niet. Komende dagen van de meivakantie blijft het druk. Schiphol waarschuwde al eerder dat reizigers te maken kunnen krijgen met vertragingen en vroeg ook voor deze week om opnieuw vluchten te schrappen.



De annuleringen zorgen voor omzetverlies voor de vliegmaatschappijen en die willen nu een compensatie. Barin stuurde ondertussen Schiphol een brief aan de operationeel directeur met de mededeling dat de schade van de maatregelen wordt verhaald op de luchthaven. ,,Ik schat dat dit richting enkele miljoenen gaat. Over een week weten we wat preciezer hoeveel, er komen nog voortdurend claims van passagiers binnen’’, laat Barin weten.

In de brief legt Barin de volledige verantwoordelijkheid bij de luchthaven. ,,Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd zullen ongetwijfeld claims indienen bij vliegmaatschappijen. Tenzij er sprake is van overmacht, zullen zij hun passagiers moeten compenseren. Een verzoek tot annulering kan niet gezien worden als overmacht. Daarom hebben de vliegmaatschappijen geen andere keuze dan Schiphol aansprakelijk te stellen.’’

Volledig scherm De schade wordt nog in kaart gebracht, maar volgens branchevereniging Barin gaat het om miljoenen euro's. © ANP De organisatie van vliegmaatschappijen overlegt morgenmiddag met Schiphol over de claims, maar ook over het voorkomen van problemen in de zomerperiode.

Vakantiegangers nemen vertraging voor lief

Volgens reisorganisaties Sunweb, TUI en Corendon nemen vakantiegangers de lange wachtrijen voorlief, omdat ze zo graag op vakantie willen. Volgens het trio hebben reizigers hun vakantie ook niet omgeboekt vanwege de drukte op het vliegveld.

Volgens TUI kan het omboeken van een vakantie ook niet zomaar. ,,Het is meivakantie, gezinnen zijn gebonden aan deze periode. We hebben daarom vakantiegangers verzekerd dat hun vluchten niet worden geannuleerd.”

‘Hardnekkig probleem’

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemt het ‘erg vervelend’ voor de reizigers dat het weer zo druk is op Schiphol, maar denkt dat de problemen wel eens hardnekkig kunnen blijken. ,,Een personeelstekort is een probleem dat breder speelt dan alleen in de luchtvaart, en dat zich niet 1, 2, 3 laat oplossen”, liet hij gisteren weten. Brancheorganisatie IATA noemde de problemen eerder schandalig.

