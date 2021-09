Lukas O. (18) mogelijk óók betrokken bij dood Carlo (27) op Mallorca

De 18-jarige Lukas O., die als zesde verdachte in het Mallorca-onderzoek is aangehouden, wordt naast het medeplegen van doodslag nog verdacht van poging doodslag op een ander slachtoffer en van twee keer openlijk geweld. Zijn voorlopige hechtenis is vandaag met twee weken verlengd.

Andere verdachten

Wel denkt justitie dat ze verantwoordelijk zijn voor het medeplegen van een poging tot doodslag in een horecazaak en van het plegen van openlijk geweld in deze horecagelegenheid en later op de boulevard in El Arenal.

Tientallen verklaringen

Het Openbaar Ministerie beschikt inmiddels over tientallen verklaringen over de dodelijke mishandeling in badplaats El Arenal. Teruggekeerde vakantiegangers die getuige waren van het geweld, zijn of worden nog door de politie gehoord. Eén van hen gaf in gesprek met deze site aan dat de dood van Carlo mogelijk het gevolg was van een ruzie over een omgestoten drankje in een café.