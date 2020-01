Maansverduistering viel tegen, veel kijkers zagen helemaal niets

Veel mensen zaten klaar voor de maansverduistering, soms met camera en al. Er was weinig bewolking, dus het natuurverschijnsel was op veel plekken goed te zien. Met het blote oog bleek echter nauwelijks iets waar te nemen. De maan zou om 20.11 uur voor ruim negentig procent verduisterd zijn, maar kijkers zagen vooral een mooie, felle maan.

Ook meteoroloog Marco Verhoef van Weerplaza keek naar buiten en dacht: Is dit het nou? ,,Ik ben met een collega naar buiten gelopen, maar het was redelijk teleurstellend”, zegt hij. ,,Als je weet wat je móet zien, kon je het misschien zien. Dat zegt genoeg... Ik had wel iets meer verschil in schaduw verwacht tussen linksboven en rechtsonder. Maar het leukste van vanavond was eigenlijk het volgen van de hashtag maansverduistering op Twitter.”

De maansverduistering begon om 18.06 uur en duurde tot ongeveer 22.15 uur. Een volledige maansverduistering zou het sowieso niet worden, omdat de aarde niet volledig tussen de zon en maan schuift. Wetenschapsjournalist Govert Schilling verklaarde dat er vooral aan de onderrand van de maan een verduistering te zien moest zijn. Die zou ‘wat donkerder zijn dan normaal'.

Bijschaduw

Er zijn verschillende soorten maansverduisteringen. De verduistering is een gedeeltelijke. Dat betekent dat de maan in de bijschaduw van de aarde komt. De maan wordt dan niet helemaal zwart, maar wel grijs. Wanneer de maan in de kernschaduw van de aarde komt, zie je alleen een sikkel. Dat is dan het stuk waar de zon nog wel op schijnt.

De meest spectaculaire maansverduistering is de totale maansverduistering. De maan komt hierbij volledig in de kernschaduw van de aarde terecht en kleurt rood; een zogenaamde bloedmaan. Dat gebeurde vorig jaar nog. De bloedmaan was toen goed te zien vanuit Nederland.