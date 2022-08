Maarten (12) dácht een stuk pijp uit de tuin te halen, maar vond meerdere lichaamsresten

Opluchting bij nabestaan­den: twee jaar tbs erbij voor dader van huivering­wek­ken­de gezins­moord

Richard Harteveld, de man die in 2005 zijn gezin uitmoordde om ‘ruimte te maken’ voor de komst van zijn minnares, blijft nog minstens twee jaar in zijn tbs-behandeling. Dit tot opluchting van de (groot)ouders van de nabestaanden. Harteveld zelf had de rechter twee weken geleden gevraagd of over maximaal één jaar zijn tbs beëindigd kon worden.

16 augustus