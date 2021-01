Maarten van der Weijden haalt ruim 89.000 euro op met thuistriathlon

Van der Weijden na afloop: ,,Het was geen groot, massaal evenement. En niet onder de negen uur, waar ik eigenlijk van droomde. Maar dat is eigenlijk oké. Het was waanzinnig. Ik gaf alles vandaag, samen met die 161 sporters die in hun eigen omgeving hebben mee gesport. Ik ben super trots!

Nog steeds nodig

,,Het is nog steeds nodig", zei Van der Weijden eerder over het doel van zijn actie. ,,In Nederland krijgen 100.000 mensen per jaar kanker en sterven er 40.000 mensen aan deze ziekte.” Zijn Maarten van der Weijden Foundation kreeg gedurende de coronacrisis maar weinig donaties, omdat grote evenementen vervielen.



Ook moest Maartens vaste trainingslocatie, het zwembad in Oosterhout, voor langere tijd de deuren sluiten. Om in conditie te blijven was de zwemmer aangewezen op hardlopen en fietsen. Het stromingsbad dat hij vandaag gebruikte, kreeg hij te leen om ook de zwemspieren soepel te houden.



Het geld dat hij met zijn actie ophaalt, komt volledig ten goede aan kankeronderzoekstraject TIPZO, dat erop gericht is mensen met ongeneeslijke kanker en hun familie betere ziekenhuisondersteuning te bieden. Doneren kan nog steeds via de website van de Maarten van der Weijden Foundation.