Maarten van der Weijden haalt ruim 92.000 euro op met thuistriatlon

Maarten was van plan de triatlon onder de negen uur te doen, maar dat lukte helaas net niet. ,,Het was ook de eerste keer dat ik zoiets deed. Oorspronkelijk wilde ik een estafettevariant doen van mijn eerdere zwemtocht, maar massale evenementen zijn momenteel helaas niet mogelijk. Daarom was de triatlon virtueel te volgen en ondanks dat het niet de tijd van dichtbij is, voelde ik me virtueel wel enorm gesteund.”



In totaal sportten 161 sporters in heel Nederland vandaag met hem mee, onder wie ook twee professionele triatleten. Zij brachten ruim 92.000 euro bij elkaar. ,,Dat had ik niet verwacht”, aldus Van der Weijden. ,,Daar ben ik echt superblij mee.”



Alhoewel Maarten erom bekendstaat regelmatig met een nieuwe actie te komen, heeft hij de volgende momenteel nog niet gepland. ,,Ik ga dit eerst even laten bezinken en nagenieten. Ik heb nog wel een paar uur napijn en ik ga het de komende dagen even rustig aan doen.”