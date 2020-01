Maarten van der Weijden: Kanker is als een muntje dat je opgooit, het valt goed of fout

video Politie kreeg voor sterfgeval tip over ayahuasca-farm, maar deed niets

10:46 De politie is een kleine twee maanden vóór een sterfgeval op een healingfarm in IJzendijke getipt over de praktijken die daar plaatsvonden. Dat heeft niet tot actie geleid omdat de tip in de ogen van de politie niet concreet genoeg was. Ook andere instanties grepen niet in. Autoriteiten lijken te worstelen met de populaire, maar soms levensgevaarlijke alternatieve behandelingen.