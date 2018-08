Maarten van der Weijden toegejuicht in Franeker

LivestreamOlympisch kampioen Maarten van der Weijden is Franeker gepasseerd, de negende stad in zijn elfstedenzwemtocht van 200 kilometer.

Van der Weijden kwam rond 20.40 uur aan in Franeker, waar Claudia de Breij hem hoogstpersoonlijk toezong. Hij zwemt nu verder richting Dokkum, waar hij morgenochtend in alle vroegte aan verwacht te komen. Voor komende nacht heeft Maarten gevraagd om wat extra licht langs de route. In navolging van veel boeren rukken de brandweerkorpsen van Sint Annaparochie, Stiens, Hallum en Ferwert vanavond en vannacht uit om de route bij te lichten met groot materieel.



Om Maarten mentaal te ondersteunen worden er regelmatig vrienden en artiesten naar de route gehaald om hem te verrassen. Onder andere atleet Churandy Martina sprak de zwemmer bemoedigend toe vlak voor aankomst in Harlingen. In het centrum van de stad stonden vervolgens duizenden mensen op hem te wachten. ,,Waanzinnig gaaf dat publiek!", aldus Van der Weijden.



Als alles volgens plan verloopt, komt Van der Weijden morgenavond aan in Leeuwarden, de finish van zijn zwemtocht. Met die zwemtocht haalt hij geld op voor KWF Kankerbestrijding. Met de sportieve prestatie lijkt het goed te gaan, nadat Van der Weijden zaterdag vertraging opliep door spierpijn. ,,Hij zwemt goed, in een iets lager tempo dan gisteren, maar in een redelijk stabiel tempo van 3 kilometer per uur", aldus zijn woordvoerder.

Pizza funghi

Omdat hij zo snakte naar een pizza funghi, riep zijn crew eind van de ochtend mensen via sociale media op om de zwemmer nog voor zijn aankomst in het Friese Bolsward te voeden. ,,Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft dan heeft hij grote honger", aldus zijn crew. En dat lukte.



Rond 12.00 uur kwam de zwemmer aan in Bolsward. Even daarvoor nam hij een kleine pauze en nuttigde de pizza funghi, die hem aangegeven werd bij een brug. ,,Maarten gaat op dit moment goed vooruit en als hij kan blijven eten gaat hij nog beter vooruit", aldus zijn begeleider. Van der Weijden gaf zelf aan last te hebben van zijn maag en hoopt dat de gebrachte pizza helpt om de komende 35 uur, die hij nog moet afleggen, te voltooien.

Held

Ondertussen wordt hij bij elke brug of dorp aangemoedigd door drommen mensen. Ze applaudisseren en roepen dat hij een held is. De zwemmer liet gisteravond nog weten blij en verbaasd te zijn over het massaal toegestroomde publiek dat hem aanmoedigt bij zijn Elfstedenzwemtocht.



Van der Weijden had ook nadrukkelijk profijt van de aanmoedigingen. In de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zei zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat."

Slecht water

Vrijdag werd bekendgemaakt dat mensen die een stukje met Van der Weijden wilden meezwemmen, dit niet meer mochten doen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen."



Ondanks de slechte waterkwaliteit zwommen tientallen mensen toch met Van der Weijden mee.

Nachtelijke hallucinaties

De twee nachten zijn het zwaarst. ,,Hij krijgt dan hallucinaties. Daarom vaart er dan vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven."



Als de zwemmer echt moe is doet hij hazenslaapjes op een speciaal waterbed. Vooral de tweede nacht wordt erg zwaar. ,,Dan zwemt hij de Hel van het Noorden, dat stuk tussen Franeker en Dokkum is erg verlaten. We hopen daarom dat er net als vandaag toch weer drommen mensen komen. Bijvoorbeeld boeren die met hun tractor licht schijnen, of auto's met brandende koplampen op de kant.''

Volledig scherm Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden bij het 'stempelpunt' in Sloten op de eerste dag van zijn 11stedenzwemtocht. © ANP

Volledig scherm De langeafstandszwemmer legt 200 kilometer af om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. © ANP

Volledig scherm © ANP