Maastrichtse vmbo-leerlingen woedend na ongeldige examens

Quote Ik was aan het huilen van geluk, maar nu ben ik aan het huilen omdat ik gezakt ben Scholier Esmee Klaasse Vanmiddag kregen leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College in Maastricht te horen dat hun vmbo-eindexamens ongeldig zijn verklaard. Door een klokkenluider kreeg de Inspectie van het Onderwijs lucht van de misstanden op de scholen. Volgens minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) hebben beide scholen 'onverantwoord gehandeld.'



Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de schoolexamens, de examens die aan het centraal examen voorafgaan, niet of onjuist afgenomen. Zo ontbraken onder meer cijfers en werden onderdelen met een cijfer 1 beoordeeld, zonder verdere onderbouwing. De schoolexamens zijn onderdeel van het eindexamen en moeten zijn afgerond voordat leerlingen het centraal eindexamen mogen doen. Door de fouten is de toegang tot het centraal examen onterecht aan de leerlingen verleend.



Voor iedere leerling gaat de school nu bekijken hoe ze zo snel mogelijk ontbrekende onderdelen van het schoolexamen alsnog kunnen maken. Het overgrote deel van de leerlingen moet er rekening mee houden dat dit niet meer voor de zomer lukt en zij het examenjaar moeten overdoen.



Door deze mededeling liepen de emoties vanavond hoog op. Verschillende ouders verlieten boos en teleurgesteld de besloten bijeenkomst die werd georganiseerd om de gedupeerden bij te praten. Volgens deze ouders wordt er geschreeuwd en geroepen. Ook zou de politie zijn binnengekomen om een oogje in het zeil te houden.

Huilen

Esmee Klaasse (16) is een van de gedupeerde scholieren. ,,Ik was aan het huilen van geluk, maar nu ben ik aan het huilen omdat ik gezakt ben", vertelt ze tegen dagblad De Limburger. ,,Ik ben zo verdrietig. En boos." Voor haar klasgenote Megan Brands (16) geldt hetzelfde. ,,We kregen een mailtje binnen waarin stond dat we toch niet waren geslaagd. Ik schrok me een hoedje, dit verwacht je een week later toch niet?"



Bij veel leerlingen van het VMBO Maastricht, een samenwerking tussen de vmbo-afdelingen van het Porta Mosana College en het Sint Maartens College, klinken dezelfde geluiden. Dat het juist bij hun school flink mis is gegaan, verbaast ze niets. ,,Het was al een rommeltje", vertelt Denzel Smissaert (16). Hij was met de hakken over de sloot geslaagd, maar ook zijn examen is nu afgekeurd. ,,Het is één grote clusterfuck. Docenten die hun regeltjes niet kennen, althans daar komt het op neer. Ze hebben ons laten stikken. Zo voelt het in ieder geval."

Quote Ik heb 'ge­slaagd' maar doorge­krast. Er staat nu kut-vmbo op Scholier Esmee Klaasse

Kut-vmbo

Megan is het met hem eens. ,,Het is een zooitje ongeregeld op onze school. Ze hebben ons gewoon examen laten doen, terwijl dat helemaal niet mocht." Haar klasgenote Esmee herkent dat beeld. ,,Ik heb dit jaar bijna vier of vijf maanden geen Engels gehad, om maar eens een voorbeeld te noemen." De vlag die ze van haar school kreeg toen ze geslaagd was, neemt ze vrijdagavond mee naar de informatiebijeenkomst. ,,Ik heb 'geslaagd' maar doorgekrast. Er staat nu kut-vmbo op."



Quote Eerst heb ik me rode ogen gehuild. Toen dacht ik: we moeten ons als ouders verenigen Ouder Miranda Dekkers

Schandalig

Ouders en kinderen zijn ondermeer boos omdat hun vakantie nu in het water dreigt te vallen. Ook is soms al geïnvesteerd in spullen voor de vervolgopleiding. ,,Mijn dochter wilde naar de sportopleiding, we hebben alles al besteld'', vertelt een boze ouder. ,,Nu moet ze alles overdoen. Schandalig.'' Een van de moeders, Miranda Dekkers, deed tijdens de bijeenkomst een oproep aan alle ouders om zich te verenigen en samen een advocaat in de arm te nemen. ,,Eerst heb ik me rode ogen gehuild. Toen dacht ik: we moeten ons als ouders verenigen'', aldus Dekkers. Verschillende ouders vragen zich af wie aansprakelijk is voor de geleden schade.



Sommige kinderen reageren schijnbaar onverschillig, met name als ze in groepjes bijeen staan. ,,Boeien'', roept een van hen. En een ander: ,,Ik ga op vakantie, wat er ook gebeurt.'' Een ouder vreest dat de meeste kinderen nu zullen zakken. Alle ouders en scholieren vertellen eenzelfde verhaal: de vlaggen gingen uit, de slingers hingen op. ,,Ik had nieuwe kleren gekocht voor de diploma-uitreiking volgende week'', zegt een verdrietige Sacha Simon (16).

Ook Florence kan de vlag weer binnenhalen. Bekijk hieronder haar verhaal: