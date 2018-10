Machinist moet anders gaan rijden in de herfst

Treinen die een speciale gel van zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel over het spoor uitsmeren; een minuutje extra in de dienstregeling van enkele drukke treinroutes; meer medewerkers in de werkplaats om beschadigde treinwielen te repareren. Vandaag start voor de NS het herfstseizoen en nemen de spoorwegen en ProRail een serie maatregelen om treinen gedurende verslechterende weersomstandigheden geheel volgens dienstregeling te laten rijden.



Miljoenen Nederlanders weten: regen en blaadjes zijn niet goed voor treinen. ,,De blaadjes leggen een minuscuul laagje op het spoor waardoor het spekglad wordt en de treinwielen wegslippen", zegt René Janssen, tien jaar machinist en tegenwoordig manager van een team machinisten in Eindhoven. ,,Die wielen beschadigen sneller, waardoor reparaties eerder noodzakelijk zijn."



Janssen is met collega's bijeen in het NS Simulatorcentrum bij station Amersfoort CS, waar machinisten training en bijscholing krijgen. Hij maakt deel uit van een groep van 25 machinisten met samen 509 dienstjaren, die medio januari van de NS een bijzonder verzoek meekregen. ,,Ons werd gevraagd of er een ideale rijstijl bestaat om op glad spoor te rijden", zegt René Peters, zeventien jaar machinist. ,,Zo kunnen we vertragingen verder terugdringen."



