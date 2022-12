Maffiabaas Raffaele Imperiale, nauw contact van Taghi, overgelopen naar justitie in Italië

Kick Out Zwarte Piet richt zich opnieuw op Staphorst: ‘inclusieve sinter­klaas­pak­ket­ten’ naar scholen gestuurd

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet stuurt ruim 250 ‘inclusieve sinterklaaspakketten’ naar scholen in Staphorst. Na de ongeregeldheden van twee weken terug hoopt de groep zo alsnog de discussie over de inzet van Zwarte Piet aan te zwengelen. Kinderen krijgen een werkboek, leraren een docentenhandleiding.

5 december