‘Maffioso in kofferbak Amsterdam West was grote cokehandelaar’

De Amsterdamse politie werd in 2017 bezocht door de Italiaan Carlo Magno, die zei dat hij een lijk in zijn kofferbak had liggen. Hij bekende dat hij Tucci in een bovenwoning in Amsterdam Zuid had doodgeschoten. Het lichaam had hij in een koffer gestopt die hij op de Albert Cuypmarkt had gekocht, de trap af had gezeuld en in zijn auto getild.