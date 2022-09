Mag vleesreclame nu ook al niet meer? ‘De betuttelbrigade slaat weer toe’

met video Lichaam gevonden op dak van kerk in Leeuwarden, slachtof­fer (33) klom zelf naar boven

Op het dak van een kerk op het Bonifatiusplein in het centrum van Leeuwarden is een overleden persoon gevonden. Volgens een politiewoordvoerder ligt het lichaam op ongeveer twintig meter hoogte. De man is daar waarschijnlijk zelf opgeklommen, meldt de politie. Op het dak heeft vervolgens ‘een noodlottig ongeval’ plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

10:09