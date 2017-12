Makelaar: spijt van mail over 'alleen mensen van Nederlandse afkomst'

Een Marokkaans echtpaar dat interesse in de huurwoning had, werd (in eerste instantie) door de makelaar afgewezen. Website Marokko.nl publiceerde de mail die het afgewezen echtpaar kreeg van het makelaarskantoor: ,,de eigenaar heeft ervoor gekozen alleen aan mensen van Nederlandse afkomst te willen verhuren.''

Dat zorgde voor veel commentaar op social media. Volgens de het betreffende makelaarskantoor, Goedhart uit Rijnsaterwoude, zit de zaak anders in elkaar. In eerste instantie zei een woordvoerder: ,,Ik kan aan die mensen natuurlijk wel een onzinverhaal vertellen, maar de eigenaar heeft dit expliciet verteld. Wij verzinnen dat niet zelf. Wij hebben geen problemen met mensen.''

In een latere reactie stelt makelaar directeur Bram Bodelier van het kantoor: ,,Dit is een hele stomme email geweest van ons, die ook niet zo bedoeld is. De eigenaar van de woning heeft een nare ervaring gehad met arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Die hebben zijn huis niet netjes achtergelaten, hebben geen huur betaald en zijn nu niet meer terug te vinden. Dus heeft de eigenaar aan ons aangegeven dat de nieuwe huurders wel traceerbaar moeten zijn. Hij geeft de voorkeur aan een Nederlands gezinnetje. In de ruimste zin van het woord. Dat kan dus ook een Turks-Nederlands of Marokkaans-Nederlands gezin zijn.’’"

Uitnodiging

Een medewerker heeft volgens Bodelier vanwege de achternaam van de potentiële huurders (het Nederlands-Marokkaans stel) een verkeerde conclusie getrokken en naar aanleiding daar van een email gestuurd. ,,De medewerker was slecht geïnformeerd. We betreuren deze email. We zullen ook contact met deze mensen opnemen en ze uitnodigen te komen kijken, want we verhuren aan iedereen. Jaarlijks verhuren we meer dan honderd woningen, ook aan Turken en Marokkanen.’’"

Het kantoor verhuurt meerdere woningen in Woubrugge, Ter Aar en Rijnsaterwoude, maar wil niet zeggen om welk huis het gaat.

Huurcheck

Goedhart Makelaars zegt gebruik te maken van Huurcheck Nederland, waarbij de verhuurder gelijk verzekerd is tegen huurschade. ,,Daar wordt gekeken naar kredietwaardigheid, de terrorismewet, het paspoort en of ze ingeschreven staan in Nederland. Afkomst speelt geen enkele rol.’’

Wel kunnen verhuurders bij Goedhart Makelaars opgeven of ‘ze alleen studenten willen of gezinnetjes of liever alleenstaanden. Vijf arbeidsmigranten die nog in Polen wonen , en gezamenlijk een huis willen huren in Nederland, kunnen ze weigeren’, aldus Bodelier.