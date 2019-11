Man (19) verdacht van betasten meisje (15) na lokken voor ‘bijbelstudie’

Een 22-jarige inwoner van Elburg heeft een werkstraf tegen zich horen eisen van honderd uur en twee maanden cel voorwaardelijk wegens ontucht met een minderjarige. Hij zou het meisje van destijds 15 jaar (hij was 19) onder het mom van bijbelstudie naar zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis hebben gelokt en daar tegen haar zin haar borsten hebben betast en haar hebben gezoend.

Er lag bij de rechtbank in Zutphen ook een tweede verdenking omtrent een ander meisje. Hoewel de officier van justitie daar het zijne van dacht, moest hij toch vrijspraak vragen. Het meisje was niet ingegaan op uitnodigingen om te getuigen, waardoor de advocaat van Elburger G.F. haar geen vragen heeft kunnen stellen en het bewijs niet voldoende is.



De gebeurtenissen zouden zich hebben afgespeeld in 2017. Er zijn meerdere verklaringen in het dossier die volgens de officier van justitie ‘te denken geven’. De rode draad is wat hem betreft dat de jongeman ‘berekenend en manipulatief gebruikmaakt van het geloof om jonge dames in zijn slaapkamer zo ver te krijgen om bezig te zijn met alles behalve het geloof’.

Pornofilm of Game of Thrones?

In het geval van het meisje dat voor bijbelstudie kwam, zou de oudere jongen een pornofilm hebben opgezet en naast haar op een poef zijn gaan zitten. Toen ze weg wilde lopen, zou hij haar de weg hebben versperd en aan haar borsten hebben gezeten. Beide details ontkent F.: het was volgens hem de serie Game of Thrones die hij liet zien. En vervolgens ‘heb ik haar wel gekust, maar niet haar borsten aangeraakt’: ,,Ik heb niets strafbaars gedaan.’’

Het slachtoffer heeft eerst geen aangifte willen doen, omdat ze het incident achter zich wilde laten. Maanden later stapte ze echter alsnog naar de politie, nadat ze had gehoord dat meer meisjes in Elburg hetzelfde zou zijn overkomen. ,,Niet om mijn recht te halen’’, had ze bij de politie gezegd, ,,maar om andere meisjes te beschermen.’’



De verhalen die de ronde deden waren precies waar de advocaat van F. moeite mee zei te hebben. De zaak heeft volgens hem daardoor ‘een bepaalde dynamiek’ gekregen. Wat hem betreft zijn de verklaringen van de aangeefster niet ‘consistent’ en is er geen bewijs van ontucht. Het leeftijdsverschil is ook gering, wierp hij op.