Man (24) bedreigt huisgenoot met steekwapens: politie vindt oorlogswapens en handgranaat

Een 24-jarige man uit Klarenbeek, naast Apeldoorn, is gisteren opgepakt. Hij zou zijn huisgenoot bedreigd hebben met steekwapens. Toen de politie onderzoek wilde doen in de woning troffen agenten verboden wapens en munitie aan.

De politie kreeg de melding dat een man enkele keren met steekwapens was bedreigd door zijn 24-jarige huisgenoot. Toen agenten vervolgens een kijkje gingen nemen bij de 24-jarige bewoner van het huis, vertelde de man dat hij een zwaard en andere wapens in huis had. Hij overhandigde naast een zwaard, meerdere messen, een kruisboog en enkele onklaar gemaakte antieke geweren aan de agenten. De man deed vrijwillig afstand van deze wapens.

Handgranaat

Toen de politie nog grondiger onderzoek in de woning deed, troffen de agenten munitie en een handgranaat, waarvan leek of de pin verwijderd was, aan. Daarom werden medewerkers van de Explosieven opruimingsdienst ingeschakeld.

Na verder onderzoek werd in de woning geschutsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen, waaronder een antitankwapen waarbij de springlading nog aanwezig was (panzerfaust) en een granaat zonder ontsteking, maar met een explosieve lading. De medewerkers van de EOD hebben de aangetroffen goederen meegenomen en zullen deze op een later moment vernietigen.

Wapens in bezit door magneetvissen